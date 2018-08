Litigano per il pagamento dell'affitto, donna incinta soccorsa e portata al Salesi

Discutevano tra in modo talmente concitato e a voce alta che i vicini hanno pensato a una lite furibonda. E invece stavano solamente discutendo, pur animatamente, sulla divisione delle spese per pagare l'affitto. Nella bagarre tuttavia una donna incinta si è sentita poco bene ed è dovuta correre al Salesi per un controllo che l'ha tranquillizzata. Tutto è successo in via Pergolesi attorno alle 15.30. Protagonisti un gruppo di nigeriani che condividono l'appartamento in questione.

Decibel troppo alti che hanno impesierito gli altri residenti della zona a tal punto da telefonare alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Una donna nigeriana di circa 30 anni, incinta, si è sentita poco bene. A soccorrerla il 118 ha inviato l'automedica e un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Portata al Salesi per accertamenti è stata subito dimessa. L'arrivo delle forze dell'ordine ha riportato la calma.