Picchia i poliziotti dopo la lite con la madre: «Vi sgozzo!». Braccato e denunciato

Prima la lite con l’anziana madre, poi minacce, calci e pugni ai poliziotti che si sono feriti nel tentativo di fermarlo. «Vi sgozzo!», urlava a squarcia gola, palesemente ubriaco. Era incontenibile, vista anche la stazza fisica, ma alla fine è stato immobilizzato e consegnato con un Tso alle cure del 118 l’uomo di 45 anni, sofferente di disturbi psichici, protagonista di un litigio furibondo avvenuto ieri sera (12 maggio) in via Cialdini. E’ stato denunciato per resistenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’ospedale sono andati anche 6 agenti delle Volanti per farsi medicare ferite e contusioni varie. Il 45enne è ora ricoverato in Pischiatria a Torrette. La madre 85enne, che non ha subito violenze fisiche ma versa in condizioni precarie di salute e non è autosufficiente, è stata invece ricoverata all’Inrca. A chiamare il 113 erano stati i vicini di casa, spaventati dalle urla che provenivano dall’appartamento in cui vivono il 45enne e la madre. Sul posto sono intervenute tre Volanti della questura dorica e due mezzi del 118.