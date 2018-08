Lite a colpi di bottiglia tra lavavetri, giovane ferito

Si trovavano in piazza Rosselli come tutti i giorni pronti ad accettare i pochi euro degli automobilisti per lavare i vetri dei veicoli fermi al semaforo. Poi, forse per futili motivi, scatta la lite a colpi di bottiglia con uno di loro che rimane ferito.

E' questo quanto successo nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona. Ad avere la peggio un ragazzo originario della Romania di 35 anni che è rimasto ferito. A medicarlo gli operatori della Croce Gialla di Ancona che sono intervenuti sul posto poco dopo. Il giovane ha però rifiutato il trasporto in ospedale e si è fatto medicare sul posto. Il suo contendente è invece riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.