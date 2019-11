Rissa a colpi di spiedo all'interno di un kebab: scatta la denuncia

Una lite tra i due soci del kebab a colpi di...spiedo. Si avete letto bene, è questo quanto successo ieri sera in un kebab anconetano. Erano le 19.00 di ieri, quando al 113 sono arrivate alcune chiamate che segnalavano una lite all’interno di un kebab del Piano San Lazzaro.

Gli agenti, intervenuti prontamente, sono riusciti subito a sedare la lite tra i due soci. Uno di loro, forse per difendersi, aveva in mano l’asta dello spiedo del kebab che mostrava nervosamente anche ai poliziotti. Una volta calmato, un bengalese di 32 anni, è stato accompagnato in questura dove è stato denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale.