Litiga con l'ex e chiama i carabinieri, lui ha la patente scaduta e viene multato

MONTEMARCIANO - I carabinieri di Senigallia sono intervenuti a Montemarciano, presso il villaggio Il Gelso, dove una ragazza aveva segnalato di aver avuto un’accesa lite con il suo ex fidanzato, il quale insisteva nel voler entrare nella sua abitazione.

Una volta giunti sul posto i militari hanno identificato i due ragazzi, ed è emerso che da diverso tempo la relazione sentimentale tra i due era stata interrotta, ma questo non aveva impedito il verificarsi, in diverse occasioni, di liti e discussioni tra i due, causate della fervente gelosia del ragazzo, che voleva recuperare il rapporto. Ieri però la discussione si è animata più del solito, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri, che dopo aver sedato gli animi, hanno informato la ragazza della possibilità di sporgere denuncia, per quanto accaduto, ed hanno invitato il ragazzo ad allontanarsi. Ironia della sorte, controllando la patente di guida del giovane, che si era recato in macchina a casa della ex, è emerso che era scaduta da un mese. Per questo motivo il documento di guida è stato ritirato ed è stata elevata una multa di 110 euro nei suoi confronti.