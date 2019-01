L'ex la raggiunge per dei chiarimenti, poi perde il controllo: paura per una ragazza

NUMANA - «Il mio ex ragazzo non vuole andarsene, ho paura che voglia mettermi le mani addosso». E' stato questo il grido d'aiuto che una ragazza di Numana ha dato ai Carabinieri, dopo che l'ex fidanzato l'aveva raggiunta nel suo appartamento per dei chiarimenti. A dare la notizia Il Corriere Adriatico. La donna ha raccontato ai militari che la discussione con il suo ex era rapidamente degenerata, a tal punto che l'uomo aveva perso il controllo, spaventandola a morte.

Una volta arrivati sul posto, i Carabinieri hanno riportato la situazione alla normalità, placando gli animi ed evitando il peggio.