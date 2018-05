Prima la insulta e poi le lancia contro alcune suppellettili, casa a soqquadro dopo la lite tra fidanzati

Prima la insulta, poi la spintona e infine le tira contro dei suppellettili di casa. Alla fine è arrivata la Polizia mentre la donna se ne stava andando dalla casa a Senigallia dove il fidanzato aveva perso la testa per motivi alquanto futili.

Lei, 30enne di Senigallia, era visibilmente impaurita quando ha spiegato come, di seguito ad una discussione, l’uomo si è agitato e dopo una serie di offese, ha iniziato a spingerla colpendola alla spalla, per poi scagliarle contro, ma senza colpirla, una serie di oggetti. A quel punto la donna è riuscita ad allontanarsi ed a chiamare il 113. Quando sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato, hanno trovato la casa sotto sopra. Intanto la donna non è voluta più tornare nell’appartamento per paura del compagno, anche lui di Senigallia di 45 anni, mentre dovrà decidere se sporgere denuncia.