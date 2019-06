Litiga con il padre della fidanzata e minaccia i carabinieri armato di bastone

Litiga con il padre della compagna e viene denunciato dai carabinieri di Senigallia. E’ accaduto nella notte in via Pierelli, dove i residenti, allarmati dalle urla provenienti dalla strada, hanno contattato il 112. Gli uomini del comandante Cleto Bucci sono prontamente intervenuti e hanno raggiunto un uomo che sosteneva di aver avuto una violenta discussione con un giovane che, a suo dire, aveva allacciato una relazione sentimentale con la propria figlia 19enne. Molto contrariato, aveva affrontato il giovane in strada, nel momento in cui ha riaccompagnato la ragazza a casa. Il papà preoccupato ha precisato che i due fidanzatini si erano nascosti all’arrivo dell’autoradio dei Carabinieri.

I militari hanno eseguito una breve battuta in zona per rintracciare i due fuggiaschi che ad un certo punto sono sbucati da dietro un’aiuola. Il ragazzo, un 19enne di Loreto in evidente stato di ubriachezza, impugnando un bastone, ha iniziato ad inveire contro i carabinieri, lanciando minacce e offese. I due militari, a quel punto, al fine di evitare ulteriori conseguenze, hanno immobilizzato il giovane che ha opposto viva resistenza per evitare di essere condotto in caserma. Nella circostanza anche la ragazza ha tentato di opporsi, urlando parole oltraggiose.

Il 19enne è stato arrestato per i reati di minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per porto illegale del bastone (poi sottoposto a sequestro), mentre la ragazza è stata denunciata solo per i reati di concorso in oltraggio e resistenza. Stamattina il tribunale ha convalidato l’arresto del 19enne, rinviando il processo al 19 giugno. Nei suoi confronti non sono state applicate misure cautelari.