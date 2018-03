Lite familiare alla fermata del bus, caos in strada: alta tensione all’arrivo dei vigili 

La lite familiare alla fermata del bus si trasforma in aggressione ai vigili urbani. Tensione alle stelle poco dopo le 19 alla fermata di via Giordano Bruno. Secondo le prime ricostruzioni una ragazza minorenne stava salendo su un mezzo della linea 1/4 in sosta alla prima fermata dopo la rotatoria di piazza Rosselli, in direzione di piazza Ugo Bassi.

Per motivi non ancora chiariti è nato un parapiglia tra i familiari della stessa ragazza, tutti di origine straniera, che ha attirato l’attenzione di una pattuglia della polizia municipale. Impossibile per vigili e passanti non notare il capannello di persone da cui si alzavano urla e invettive. Gli agenti si sono quindi avvicinati per tentare di riportare la calma, ma la tensione si è alzata ancora di più. Alcuni tra i presenti infatti, non vedendo di buon occhio la presenza della pattuglia, hanno cominciato a inveire contro i vigili e l'aggressione verbale ha poi lasciato spazio a forti strattonate.

Per riportare l'ordine è stato necessario l’intervento di due pattuglie del Nucleo Radiomobile dei carabinieri mentre i vigili urbani, che sono riusciti a identificare sia la minorenne e i familiari, dovranno ricostruire i dettagli che hanno originato il disordine. Nessuno dei coinvolti ha avuto bisogno di cure mediche e al momento non risultano denunce per le aggressioni.