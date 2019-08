In farmacia con un coltello: «Voglio i miei psicofarmaci!». Denunciato dalla polizia

Voleva a tutti i costi quegli psicofarmaci, nonostante la documentazione sanitaria non fosse sufficiente. Così ha dato in escandescenze e se l’è presa con il farmacista che, impaurito, ha chiamato il 113. Al loro arrivo, i poliziotti hanno riportato alla calma e perquisito l’uomo fuori di sé: in tasca gli è stato trovato un coltello, per questo ha rimediato una denuncia.

A finire nei guai, un cittadino extracomunitario di 32 anni, originario del Marocco, residente in provincia di Modena. Erano e 10,30 quando gli agenti delle Volanti sono dovuti intervenite nella farmacia, in zona stazione, in cui l’uomo aveva perso la testa perché non veniva accontentato. La ricetta medica che ha presentato non era sufficiente per ottenere gli psicofarmaci che voleva insistentemente, così ha perso il controllo e ha cominciato a urlare e a sbattere i pugni contro il bancone, lanciando il suo zaino verso l’uscita. Alla vista dei poliziotti, intervenuti in pochi minuti, il 32enne si è calmato, cercando di minimizzare il suo comportamento. Tuttavia, gli agenti hanno deciso di perquisirlo e dalle sue tasche è spuntato un coltello a serramanico di genere proibito, che è stato sequestrato.

Il marocchino, in regola col permesso di soggiorno, è stato accompagnato in questura e denunciato per il possesso dell’arma. Contestualmente, visti i precedenti penali e il comportamento molesto, il questore Claudio Cracovia ha emesso nei suoi confronti un provvedimento amministrativo di allontanamento dal comune di Ancona firmando un foglio di via obbligatorio per un periodo di tre anni.