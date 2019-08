Lite furibonda in strada, 19enne sfascia un'auto a calci: denunciato dalla polizia

Litigano in strada e uno dei due sfoga la sua rabbia contro un’auto in sosta, danneggiandola pesantemente.

Notte di follia in via Martiri della Resistenza, dove un 19enne anconetano e un altro giovane (non ancora identificato) attorno alle 2 hanno cominciato a bisticciare animatamente. Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato la polizia. Le Volanti sono arrivate poco dopo: il 19enne, molto agitato ed evidentemente sotto l’effetto dell’alcol, aveva appena finito di prendere a calci un’auto parcheggiata, ammaccandone la carrozzeria e mandando in frantumi il lunotto posteriore. E’ stato subito rintracciato, accompagnato in questura e denunciato per danneggiamento.