Ubriaco cammina in mezzo alla strada e prende a pugni un automobilista

FALCONARA - Cammina ubriaco in mezzo alla strada e colpisce un automobilista con un pugno in faccia. Intervento movimentato di ieri sera per i carabinieri di Falconara, intervenuti in via Cavour, attorno alle 23, per sedare una lite tra due tunisini. Un passante ha chiamato il 122 per segnalare il fatto. Sul posto sono arrivate in sirena due pattuglie dei carabinieri, una del Norm di Ancona e una della Tenenza di Falconara, che hanno identificato i due soggetti: un 60enne e un 50enne, entrambi tunisini e residenti a Falconara.

I militari hanno accertato che i due, pochi minuti prima, avevano avuto una colluttazione scaturita dal fatto che il 50enne, evidentemente ubriaco, camminava al centro della carreggiata di via Cavour bloccando il passaggio dell’auto con a bordo il connazionale di 60 anni. Quest’ultimo, nel tentativo di farsi largo, è stato colpito dal 50enne con un pugno in faccia. La vittima dell’aggressione, negativa all’alcoltest, ha riportato una lieve ferita al labbro superiore che è stata medicata sul posto dai sanitari del 118. I carabinieri hanno sanzionato il 50enne tunisino per ubriachezza molesta.