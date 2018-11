Spacca il finestrino di un'auto e poi butta dentro immondizia: caos davanti ai bimbi dell'asilo

Un'auto parcheggiata. Ferma con le ruote squarciate da un atto vandalico nel weekend. Arriva un 39enne che spacca il finestrino laterale scagliandoci contro un vaso di fiori per poi gettare immondizia all'interno dell'abitacolo. Una scena che arriva da Marotta, di buon mattino e alla quale hanno assistito impauriti anche i bambini di un vicino asilo che a quell'ora stavano per entrare accompagnati dai genitori.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Municipale e i carabinieri. L'uomo è stato subito identificato ma sono ignote le cause del gesto. L'auto, una Giulietta, è di proprietà di un pensionato. Non pago del danno il 39enne avrebbe continuato a inveire contro il proprietario dell'auto e contro il figlio di quest'ultimo. Fino a che non è stato portato in ospedale.