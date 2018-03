Follia durante la lite familiare, il diverbio finisce a coltellate: coppia in ospedale

La lite tra conviventi finisce a colpi di coltello e la coppia viene portata in ospedale. E’ stata una serata di pura follia quella di ieri in un’abitazione di campagna dell’Aspio. I conviventi si sono colpiti a vicenda al torace e sulla testa, ma tutto poteva finire in modo peggiore.

Lei 54 anni, lui 52. Intorno alle 23 hanno iniziato a litigare per motivi che i carabinieri stanno ancora ricostruendo e verificando. Secondo una prima ricostruzione i due avrebbero alzato il gomito prima di discutere per questioni familiari. Quello che è certo è che insieme ai militari della stazione di Brecce Bianche è stato necessario anche l’intervento delle ambulanze della Croce Gialla di Ancona e Camerano. Entrambi infatti avevano ferite di arma da taglio, lui alla spalla e al torace e lei sul cuoio capelluto.

Nessuno rischia la vita, anche se inizialmente le condizioni sembravano gravissime visto che entrambi sono entrati a Torrette in codice rosso. Il 52enne si trova nel reparto di chirurgia toracica con una prognosi di 30 giorni, la 54enne verrà dimessa nelle prossime ore. I referti saranno poi sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria che ha già aperto un fascicolo per lesioni aggravate.