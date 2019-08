Una lite per futili motivi sfocia nell'aggressione, poi spunta un coltello: denunciato

Una lite per futili motivi sfocia in un'aggressione. Paura nel weekend ad Ancona dove un uomo di 48 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dalla polizia. Dopo aver litigato con un suo amico e connazionale, il 48enne lo ha aggredito colpendolo in viso e minacciandolo con un coltello. Gli agenti della Squadra Volanti di Ancona sono intervenuti prima che la situazione degenerasse ulteriormente e lo hanno denunciato per lesioni personali aggravate e clandestinità.