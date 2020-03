Il Lions Club "Ancona Host" dona un ecografo portatile al Salesi

ANCONA - Nella giornata di giovedì 19 marzo 2020 è stato consegnato al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Salesi di Ancona l’ecografo portatile ordinato il 27 giugno 2019 dai Club Lions appartenenti alla III Circoscrizione (Zone A e B). A partecipare a questa lodevole iniziativa i Club di: Fano, Gabicce Mare, Pergola Val Cesano, Pesaro della Rovere, Pesaro Host, Senigallia e Urbino (zona A) e i Club Ancona Host, Ancona Colle Guasco, Castelfidardo-Riviera del Conero, Osimo, Fabriano, Jesi e Matelica (zona B) che hanno raccolto l’importo necessario mettendo in campo varie iniziative di raccolta fondi.

«Insieme ai miei ringraziamenti e a quelli di tutta l’equipe dell’oncoematologia pediatrica – scrive la Dott.ssa Paola Coccia, Responsabile del Reparto beneficiario – mando anche quelli del Dott. Pierani con il quale avete iniziato questo importante progetto” (Anno Lioni-stico 2018-2019 ndr). A causa delle restrizioni dettate dal DPCM dell’11.03.2020, i rappresentanti dei Club che hanno preso parte a questo Service non hanno potuto assistere alla consegna del prezio-so macchinario. Tuttavia la dottoressa Coccia ha inviato alle segreterie di Club una nota, in cui precisa:”L’ecografo consegnato, in questo momento rappresenta per noi una grande risorsa perché permette ai nostri bambini e ragazzi di avere uno strumento diagnostico uti-lizzato in esclusiva per loro, riducendo quindi il rischio di contagio nella fase degli accerta-menti strumentali necessari».