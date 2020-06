Lions Club Ancona Host: consegnati duemila euro alla chiesa degli Scalzi

Si è tenuta oggi, venerdì 12 giugno, alle ore 9,30, la cerimonia di consegna di una donazione di duemila euro da parte del Lions Club Ancona Host alla Chiesa degli Scalzi che è stata di fatto adottata dal Club due anni fa. Presenti alla cerimonia di consegna della donazione anche Monsignor Angelo Spina, l'arcivescovo della Diocesi di Ancona-Osimo e curatore del progetto, don Luca Bottegoni, il Presidente del Lions Club Ancona Host, Maurizio Tenenti e di una piccola rappresentanza dei soci. «I soci del Lions Club Ancona Host - si legge nel comunicato - hanno contribuito alla riapertura della chiesa, chiusa al pubblico ormai da diversi anni, organizzandosi in turni, nella giornata del venerdì, per accogliere i crocieristi della Msc in arrivo ad Ancona e permettere in generale a turisti e cittadini del capoluogo di visitare questa chiesa di rara bellezza». Il progetto fa parte della rassegna “Scrigni Sacri” a cura dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo e del museo Diocesano di Ancona “Mons. Cesare Recanatini” a cui il Club ha aderito.

«All’interno dell’edificio religioso - prosegue la nota - sono custodite diverse opere di importanti pittori e un Crocifisso ligneo policromo del XIII secolo. In passato il Lions Club Ancona Host ha partecipato finanziariamente al restauro di diverse tele e di tutte le formelle della Via Crucis e la donazione servirà a contribuire al restauro conservativo di un dipinto ad olio su tela raffigurante “Il profeta Elia rapito sul carro di fuoco” di autore ignoto, risalente al XVIII secolo e situato tra l’altare maggiore e l’altare posizionato sulla sinistra».