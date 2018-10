Dalla sede LinkedIn di Dublino in CNA Ancona per formare le imprese

Quali opportunità di crescita offre il corretto utilizzo di LinkedIn? Per scoprirlo e per formare gratuitamente imprese o i curiosi del mondo social, Cna porta ad Ancona, direttamente dalla sede irlandese della compagnia, l’account executive di LinkedIn Brenda Borsari. Sarà lei la relatrice del terzo ed ultimo incontro gratuito (prenotazione obbligatoria presso segreteria@an.cna.it) del percorso LinkedIn Lab promosso da Cna Ancona con XFactory e Xplace Digital Agency.

L’appuntamento è dalle 18 alle 19.30 di giovedì 18 ottobre presso la sede Cna di via Umani 1/a ad Ancona. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti di questo social così amato dai professionisti di tutto il mondo e conoscere lo strumento dall’interno, apprendere le ultime novità di LinkedIn, porre domande a chi lavora ogni giorno per dare alle persone l’opportunità di espandere la propria rete professionale, cambiare lavoro, accrescere il proprio business. Con più di 500 milioni di iscritti nel mondo, LinkedIn rappresenta una piattaforma professionale troppo importante per essere ignorata, ma spesso è proprio quello che accade. Basti pensare che in Italia, degli 11 milioni di iscritti, solo il 23% utilizza attivamente questo social network. Agli appuntamenti precedenti hanno partecipato oltre 300 persone, prevista massima affluenza anche per questo ultimo appuntamento.