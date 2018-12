Le telecamere di Linea Verde in giro per la città

Andrà in onda sabato 29 dicembre su Rai 1, dalle 12,20 alle 13,20 la puntata di Linea Verde dedicata ad Ancona, che la troupe della storica trasmissione Rai - attualmente condotta da Chiara Giallonardo e Marcello Masi - sta girando da qualche giorno in città. In onda da quasi mezzo secolo, nella versione “Life” si occupa di sostenibilità urbana dando spazio alle nuove tecnologie, al riciclo, all’organico e alla tecniche di isolamento.

Ad Ancona la troupe, che è stata assistita dal personale del Comune, ha girato tra gli altri siti alla Mole Vanvitelliana, al porto, alla sede di ingegneria di Monte Dago e in piazza del Plebiscito. Per le riprese è stato utilizzato anche un drone. «Da qualche tempo- è il commento dell’assessore a Cultura e Turismo, Paolo Marasca- Ancona è meta di prestigiosi programmi televisivi. Quando accade, forniamo loro sempre tutto il supporto necessario, facilitandoli nel lavoro che li vede impegnati a far sapere al resto del Paese quanto questa città sia bella, attiva, produttiva, ricca di talenti».

