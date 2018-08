Alberto e Claudia Rossi tra i protagonisti della prossima puntata di Linea Blu

Andrà in onda dopodomani, sabato 4 agosto alle ore 14.00, la puntata della trasmissione televisiva Linea Blu dedicata all'incantevole Riviera del Conero. Da sempre attenti alle tematiche del rispetto dell'ambiente e del mare in particolare, gli autori hanno scelto di fare ritorno nella Riviera del Conero, coinvolgendo nel loro viaggio anche la famiglia Rossi, proprio per via del forte legame che, per più ragioni, da anni lega Alberto e Claudia Rossi al mare.

"Si torna sempre volentieri in luoghi dove sappiamo di trovare un'accoglienza calorosa ed una piacevole ospitalità, oltre che dove le tematiche di Linea Blu trovano ampio sviluppo - ha dichiarato il regista Giuseppe Govino, proseguendo: "La scelta di intervistare Alberto Rossi e sua figlia Claudia nasce proprio dalla conoscenza del ruolo centrale che il mare ha nella vita di questa famiglia: a livello professionale, per Alberto, ma anche di vera passione, con lo sport della vela che entrambi praticano vantando brillanti successi. Sarà una chiacchierata con un uomo-campione che saprà illustrarci, da un punto di vista privilegiato, gli equilibri paesaggistici della Riviera del Conero". Poche settimane fa, infatti, Alberto e Claudia Rossi hanno ospitato a bordo della loro imbarcazione Woodpecker Cube la troupe Rai, capitanata dalla conduttrice Donatella Bianchi, conducendola in una piacevole veleggiata dalla Marina Dorica di Ancona all'iconica spiaggia delle Due Sorelle, raccontando del loro legame con il mare e dei loro successi sportivi.

Alberto Rossi: "E' stato un piacere accogliere a bordo di Woodpecker Cube la troupe Rai, mostrargli le bellezze del nostro territorio, a partire da Ancona e scendendo a Sud lungo la Riviera del Conero. Sono luoghi incantevoli, spesso trascurati nel panorama turistico nazionale, ma che meritano di essere visitati proprio per la loro unicità". Claudia Rossi: "E' stata un'esperienza unica per me, mi ha fatto veramente piacere conoscere Donatella [Bianchi, n.d.r.] ed il suo team e vedere come sono affiatati quando lavorano: sembrava quasi di assistere alle manovre di un equipaggio perfettamente sincronizzato in regata".