L’Istituto di Istruzione Superiore “Corridoni – Campana” di Osimo ha recentemente pubblicato e presentato il volume “Una scuola, una città – storia del Liceo Classico Campana di Osimo”, scritto da Vincenzo Polenta. L’opera, di 293 pagine, passa in rassegna la vita dello storico Liceo osimano, a partire dall’anno scolastico 1887/88 fino all’anno scolastico 1989/90, illustrando fatti, personaggi, eventi che si sono succeduti in ben 113 anni; comprende inoltre l’elenco di tutti gli studenti diplomati, dei docenti e dei non docenti. Il libro è in vendita presso l’edicola Luca Lasca in piazza Boccolino o direttamente presso la sede dell’istituto Corridoni-Campana in via Molino Mensa n.5 al prezzo di 15 euro.