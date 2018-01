Un libro al profumo di tè, la tavola rotonda per gli appassionati di letteratura 

Dai capolavori della letteratura mondiale ai libri meno noti al grande pubblico, recensiti e commentati da docenti ma anche semplici lettori. La rassegna culturale dal titolo “Un libro al profumo di tè”, curata dal gruppo Aleph Zero, si terrà giovedì 11 gennaio a Palazzo Camerata di via Manfredo Fanti.

Tra gli autori di cui si discuterà nell’edizione 2018 ci sono Dacia Maraini, Carlo Sgorlon, Mo Yan, Matilde Serao e Hans Fallade. Apre la rassegna, come da tradizione, l’assessore alla cultura in carica Paolo Marasca che per l’occasione presenterà "Canada" di Richard Ford, uno dei più significativi narratori nordamericani.