Il gusto di stare bene, il libro scritto dal nutrizionista Moschetta con Moreno Cedroni

Il grano fa bene o fa male? La carne è da evitare assolutamente? Il medico nutrizionista autore del bestseller «Il tuo metabolismo» Antonio Moschetta e lo chef stellato Moreno Cedroni, ci insegnano cosa mangiare, quando e perché nel libro Il gusto di stare bene, Newton Compton Editori dall’8 novembre in libreria.

Un libro che, coniugando la scienza della nutrizione e il piacere per il cibo, svela tutta la verità sugli alimenti che ci fanno vivere in salute con 100 ricette inedite e facili da preparare. Mangiare bene e in maniera consapevole è indispensabile, perché il cibo ci cambia nel profondo. Non è quindi sbagliato dire che «siamo quello che mangiamo», come sosteneva il filosofo tedesco Luwdig Feuerbach, ha scritto Antonio Moschetta, Professore Ordinario di Medicina Interna dell’Università Aldo Moro di Bari, titolare del Progetto di Ricerca AIRC su Metabolismo dei tumori e regolazione genica e tra i maggiori ricercatori su metabolismo, nutrienti e DNA a livello mondiale.



“Alimentarsi non significa solo saziarsi, ma significa anche nutrirsi. Di un nutrimento che è energia, motore per il corpo e per l’anima. Il tempo dedicato all’informazione, all’acquisto consapevole e alla preparazione di un piatto è un investimento per sé: la qualità del cibo che mettiamo nei nostri piatti, infatti, corrisponde alla qualità della vita che desideriamo concederci”, ha dichiarato Moreno Cedroni, uno dei più creativi e innovativi chef italiani e internazionali, due stelle Michelin per il suo celebre ristorante La Madonnina del Pescatore, a Senigallia, e sostenitore dell’AIRC. Negli ultimi anni le informazioni vere e false in fatto di nutrizione si sono avvicendate creando sempre maggioreconfusione, tanto che molti di noi ormai non sanno più se la nostra cultura gastronomica basata sulla dieta mediterranea, così rinomata da essere diventata patrimonio immateriale dell’UNESCO, sia ancora una scelta valida e quali siano le giuste accortezze per evitare di ammalarsi e assicurarsi una vita sana e longeva.



Il gusto di stare bene è un manuale divulgativo che racconta cosa dobbiamo evitare di portare a tavola e cosa è meglio mangiare. È un testo scientifico innovativo sulla nutrigenomica, la scienza che studia i rapporti tra l’alimentazione e i possibili cambiamenti del DNA umano. Ma è anche un libro in cui il nutrizionista e lo chef condividono le loro competenze dando vita a un libro unico nel panorama editoriale, italiano e mondiale.