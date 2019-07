Tornano i "Libri da mare", l'appuntamento fisso per i bagnanti di Palombina

Con la stagione estiva torna la consuetudine, molto attesa dai bagnanti di Palombina, del prestito dei libri in spiaggia. A partire martedì 9 luglio, per terminare mercoledì 14 agosto, verrà proposta nuovamente l’iniziativa “Libri da mare”, promossa dal Servizio Biblioteche del Comune di Ancona in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione Democratica.

Il servizio di prestito, gestito quest'anno dal personale delle Biblioteche, si effettuerà nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso lo stabilimento 18 Sunset Beach, sulla spiaggia di Palombina Nuova. Il prestito avrà la durata di una settimana. Sono previste nei giorni di martedì 9, 16 e 23 luglio alle ore 17.00 delle letture per bambini in età prescolare a cura dei Volontari Nati per Leggere della Biblioteca. In caso di pioggia il servizio di prestito e le letture per bambini non verranno effettuate. “Libri da mare”, partito nel lontano 1997 come uno dei primi esperimenti di biblioteca in spiaggia mette a disposizione di quanti vorranno usufruire di questo servizio di prestito librario centinaia di volumi. I libri messi a disposizione comprendono anche le ultime novità di narrativa e saggistica; a disposizione dei bambini e dei ragazzi c'è un settore appositamente loro dedicato. Questo appuntamento annuale, che riscuote sempre un notevole consenso e vede una numerosa affluenza tra utenti affezionati e nuovi lettori, non è solo una vetrina di libri, ma è anche la possibilità di avvicinarsi ai servizi delle biblioteche comunali.