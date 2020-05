Torna il prestito librario in biblioteca: tutte le regole e i divieti

A partire da martedì 19 maggio sarà parzialmente riattivato il servizio della biblioteca comunale, limitatamente al prestito librario e alla restituzione di libri. Saranno apportate limitazioni e restrizioni per garantire a tutti la necessaria sicurezza. Si accederà alla biblioteca uno alla volta con indosso la mascherina. Non saranno consentiti l'ingresso nelle sale, la consultazione dei giornali e riviste, l'uso del pc e in generale la sosta in biblioteca al di fuori del tempo strettamente necessario per prestito e restituzione. Sarà possibile restituire i libri durante il nuovo orario di apertura: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13 e mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Per i prestiti sarà necessario prenotare per email, su Facebook o telefonicamente evidenziando i titoli richiesti, nome e cognome, data di nascita, cellulare e data preferita per il ritiro. Sarà indispensabile aspettare una conferma della prenotazione, prima di presentarsi per il ritiro. I contatti per prendere appuntamento sono: e-mail prestitolibri@comune.falconara-marittima.an.it, telefono 071 9177768 oppure 0719177769 martedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 13 e mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. I libri restituiti verranno sottoposti a una quarantena di 10 giorni, durante la quale risulteranno disponibili sul catalogo on line, ma non saranno prestabili prima del termine del periodo di quarantena.