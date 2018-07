Liberazione di Ancona, il Ministro della Repubblica di Polonia è arrivato in città

E' giunto questa mattina ad Ancona il Ministro della Repubblica di Polonia, Jan Jòzef Kasprzyk, che domani mercoledì 18 luglio presenzierà alle cerimonie che si svolgeranno in città per la commemorazione del 74° anniversario della Liberazione di Ancona. All'aeroporto di Falconara, ad accogliere la delegazione polacca, formata da rappresentanti delle massime cariche istituzionali polacche e da reduci di guerra veterani del 2° Corpo d'Armata Polacco, era presente la presidente del Consiglio Comunale dorico, Susanna Dini.

Le cerimonie domani si apriranno alle 10 a Porta Santo Stefano, con l’intervento delle autorità preposte e la deposizione delle corone. A seguire, al Monumento della Resistenza al Parco del Pincio, un’ulteriore deposizione di corone per chiudere alle 12 al Passetto con i saluti alla delegazione polacca.

Nell'ambito del programma di Ancona Jazz Summer Festival si terrà un concerto presso la Corte della Mole, la sera stessa alle ore 21.15, in collaborazione con il Comune di Ancona e condiviso con il Consolato onorario della Repubblica di Polonia e con l'associazione Italo-Polacca delle Marche. Il concerto sarà eseguito da Kuba Stankiewicz Trio e Matthew Whitaker Trio.