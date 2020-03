Libera circolazione dei tir, Confartigianato chiede un chiarimento al Ministero

Confartigianato Trasporti ha chiesto un chiarimento al MIT sul decreto ministeriale 115/2020 pubblicato il 13 marzo in base al quale è stato definitivamente assicurato che domenica 15 e 22 marzo sono state eliminate come giornate di divieto di circolazione dal calendario per tutti i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate per il trasporto nazionale e che limitatamente al trasporto internazionale i divieti sono stati eliminati fino a successivo provvedimento. Pertanto oggi si potrà circolare sia in Italia che in direzione estero senza alcuna limitazione.

«Inoltre Confartigianato Trasporti - si legge in una nota - stigmatizza le chiusure anticipate degli autogrill alle ore 18; autisti o padroncini che sono fuori per diversi giorni, non trovano servizi igienici, punti di ristoro ed aziende committenti che per eccesso di prudenza non fanno scendere i conducenti dal camion e non ti fanno accedere ai servizi ed alle mense, trattati da untori.