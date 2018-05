Musica, su Spotify Levy oltre le aspettative con Beautiful Monsters

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il video, ispirato totalmente al testo della canzone vede il trio marchigiano indossare per buona parte del tempo 3 maschere teatrali bianche, inespressive. "Abbiamo voluto indossare fisicamente delle maschere, per sentirci ed essere visti per una volta come gli outsider e i diseredati di cui non parla la canzone, quei Beautiful Monsters di cui non importa a nessuno. Infatti sotto le maschere mentre suonavamo potevamo ridere fare smorfie, addirittura piangere, ma fuori nessuno l'avrebbe mai scoperto.”- dichiara il frontman Matteo Pagnoni - È questo quel che succede quando vediamo gente ma siamo proiettati su noi stessi, tutte le facce sembrano uguali, e niente riaffiora ai ricordi".

I numeri premiano la band marchigiana. Numeri eccellenti anche su Spotify dove il singolo è entrato in numero playlist arrivando il 7 Maggio 2018 ha toccare quasi i 4500 ascolti con Beautiful Monster. La band (Soundreef dal 1° gennaio 2018), inizia ad avere ottimi risultati con il loro ultimo singolo e comunica l’ingresso nella Top 10 il 7 Maggio e nella Top 40 di Radio Indie Alliance. Sono stati primi nella chart di Banks Radio Australia di Camberra, radio molto seguita in Australia e nel mondo in FM e sul web. I Levy al numero 1 della Top Ten di Radio Indie Alliance.