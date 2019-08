Legionella nell’acqua della scuola, una persona in ospedale: controlli in corso

Un caso di legionella è stato registrato nei giorni scorsi all’istituto Panzini di Sengallia e una persona che frequenta la scuola per motivi di lavoro è stata ricoverata in ospedale. Secondo le prime informazioni, i controlli dell’ASUR all’impianto idrico hanno confermato la presenza dei batteri nell’acqua raccolta in diverse stanze.

Nei campioni prelevati il 19 agosto, precisamente in due dei complessivi dodici, è stata appunto rilevata la presenza di "Legionella Pneumophyla sierogruppo 2-14 con indice di concentrazone importante" e il sindaco Maurizio Mangialardi ha già emanato un’ordinanza (445 del 20 agosto) per la tempestiva bonifica dell’impianto idrico. A scopo puramente cautelativo, si legge nel documento, è stata anche disposta la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua: “fino all’avvenuta esecuzione dell’intervento di bonifica e all’esito del successivo controllo analitico che sarà svolto a cura dell’ASUR – Area Vasta 2”.