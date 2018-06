"Ripartiamo dalla A", educazione alimentare e riqualificazione degli spazi pubblici

Si è svolta ieri pomeriggio alla Scuola Primaria “Dante Alighieri” dell’I.C. Ancona Nord a Collemarino (AN) la giornata di fine attività di“Ripartiamo dalla A – Alimentazione-Ambiente-Abitudini”, il progetto educativo, promosso dai punti vendita Auchan e Simply e realizzato da Legambiente Marche con la collaborazione delle società sportive, che si pone l’obiettivo di rendere consapevoli i più giovani sul tema della corretta alimentazione, sullo stretto legame esistente tra salute, scelte di consumi alimentari e conseguenze sull’ambiente, sul tema dellospreco di cibo e istruirli su come effettuare acquisti consapevoli attraverso la lettura delle etichette.

Nel corso dell’iniziativa i giovani studenti delle quinte elementari, abbandonati per un po’ i banchi di scuola e armati di guanti, pinze, sacchi, rastrelli, si sono dedicati con entusiasmo alla pulizia e allariqualificazione del giardino scolastico e alla piantumazione di una ventina di erbe aromatiche, tra cui salvia, timo, rosmarino, origano, menta e maggiorana, donate da Legambiente Marche e Auchan-Simply con il contributo dell’Agricola Bompadre 1960 S.r.l. di Civitanova Marche (MC), includendo così nell’iniziativa le famose campagne di cittadinanza attiva di Legambiente “Nontiscordardimé”, “Puliamo il Mondo” e “Festa dell’Albero”, legate al progetto e nello specifico alla terza “A = Ambiente”. Un’occasione per migliorare la qualità della vita nelle scuole, confrontarsi sui temi ambientali, e accrescere il senso civico e la consapevolezza di appartenere ad una comunità dove il contributo di ognuno è prezioso.

Durante l’evento non sono mancati momenti di riflessione, nel corso dei quali i volontari di Legambiente Marche e i rappresentanti di Auchan-Simply hanno ricordato agli studenti i più importanti aspetti del progetto, tra cui l’attenzione all’alimentazione e agli sprechi alimentari, la spesa consapevole e la cura dell’ambiente, tutti argomenti essenziali alla preparazione tecnica e scolastica dei ragazzi. “Alimentazione, Ambiente e Abitudini sono al centro di questo progetto – commenta Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche – che intende porre le basi affinché i più giovani diventino, un domani, consumatori più attenti e consapevoli di quanto una sana e corretta alimentazione possa essere preziosa per la propria salute e per il benessere del proprio territorio. L’iniziativa di oggi, inoltre, rappresenta un’esperienza di cittadinanza attiva che rinnova in tutti i partecipanti il senso di appartenenza al territorio e l'entusiasmo nel prendersi cura di un bene comune fondamentale per la crescita di ogni comunità, la scuola.”

Il progetto, mediante l’utilizzo di lezioni frontali e momenti di sperimentazione pratica svolti dai volontari di Legambiente con la collaborazione di esperti di società sportive, ha coinvolto le classi IV e V delle scuole primarie e dalla I alla III classe le scuole secondarie di primo grado degli istituti scolastici di Ancona, Falconara/Castelferretti e Chiaravalle e Osimo, per un totale di circa 500 studenti. In questi mesi, attraverso l’introduzione alle discipline sportive tra cui pallamano, pallavolo e atletica leggera, è stato anche illustrato agli studenti il connubio tra corretta alimentazione e attività fisica regolare, fondamentale per uno stile di vita sano, grazie all’ausilio delle società sportive “S.E.F. Stamura” di Ancona, “ASD Pallamano” di Chiaravalle”, “Volley Game ASD” di Falconara, “G.S. Pallavolo Sabini” di Castelferretti e “ASD Polisportiva Arcobaleno” di Osimo.

“Siamo lieti per l'interesse che il nuovo progetto ha suscitato negli alunni e docenti, confermandoci al fianco di Legambiente ormai da oltre otto anni - ha dichiarato Lorenzo Bertini, responsabile regionale Supermercati Simply di Auchan Retail Italia - l'attenzione alla sana alimentazione, all’acquisto consapevole, alle buone abitudini e il rispetto dell’ambiente devono essere la base per migliorare la nostra qualità di vita. La promozione di politiche di sostenibilità e il supporto ad iniziative ecologiche e sociali, come quelle del progetto, presentate in questi mesi nelle scuole, sono i nostri principali impegni di responsabilità sociale e ambientale sul territorio.” Al termine dell'iniziativa è stato rilasciato ad un rappresentante di ogni classe e al dirigente scolastico un attestato di partecipazione per ricordare gli insegnamenti trasmessi nel corso del progetto.

Le scuole che hanno aderito al progetto: IC Ancona Nord – scuola primaria “D. Alighieri”; IC Novelli Natalucci – scuola secondaria primo grado Leopardi-Pascoli (plesso “Pascoli”); IC Grazie Tavernelle – scuola secondaria primo grado “Marconi” per il comune di Ancona; IC Falconara Centro – scuola secondaria primo grado “G.Cesare”; IC Raffaello Sanzio – scuola secondaria primo grado “Montessori” per il comune di Falconara/Castelferretti; IC Maria Montessori – scuola primaria Chiaravalle per il comune di Chiaravalle; IC Bruno da Osimo – scuola secondaria primo grado “G. Paolo II” per il comune di Osimo.