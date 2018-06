Le Marche portavoce dei comuni nazionali, nominati i coordinatori Anci

Maurizio Mangialardi, Presidente Anci Marche, è stato nominato Coordinatore dei Presidenti Regionali dell’Anci mentre il direttore Marcello Bedeschi, è stato scelto quale Coordinatore dei Direttori Regionali dell’Anci. Il riconoscimento ha voluto premiare l’incisiva azione di Anci Marche all’interno dei numerosi tavoli nei quali l’Associazione Italiana dei Comuni è impegnata a tutelare gli interessi dei Comuni, dei Sindaci e dei cittadini.

«Siamo particolarmente onorati di essere stati scelti – ha detto Mangialardi – tra colleghi altrettanto preparati e consapevoli come noi che l’azione dell’Anci sia fondamentale nelle sedi istituzionali per la capacità di rappresentare aldilà dell’appartenenza politica e per la concretezza dell’azione che nasce dall’essere ogni giorno, nell’esercizio della nostra attività amministrativa, a contatto con i problemi dei cittadini e di chi cura la cosa pubblica. Svolgeremo il compito con il massimo impegno – ha concluso il presidente di Anci Marche – e saremo a disposizione di tutti i colleghi per lavorare a fianco del Presidente Antonio Decaro in un momento storico così difficile per l’Italia».