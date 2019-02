Le Marche in Lettonia, un nuovo volo per l'estate: si parte per Riga

«Un positivo riscontro in termini di flussi turistici, provenienti dalle Repubbliche Baltiche lo scorso anno, ci ha indotto a proseguire la collaborazione proficua anche per la stagione estiva 2019 con il tour operator Tez tour - spiega l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni e aggiunge - si tratta di un ulteriore importante tassello nel quadro della promozione delle Marche e dell’Aeroporto Sanzio, per un riposizionamento della nostra regione nei mercati turistici esteri. Siamo convinti che i mercati dell’Est Europa abbiano un potenziale indice di notevole incremento verso la nostra regione , un bacino turistico molto interessato alla nostra offerta variegata: dalla cultura all’enogastronomia, dal mare allo shopping delle maggiori griffe».

Il Tour Operator lettone opera in collaborazione con la compagnia aerea nazionale “Air Baltic” ed ha presentato a Riga, nello scorso fine settimana, la destinazione “Marche”. La giornata di presentazione - organizzata dalla Regione Marche in collaborazione con l’Ambasciata Italiana in Lettonia- ha visto la partecipazione dei principali tour operator, dei maggiori influencer e giornalisti lettoni ai quali sono state illustrate le destinazioni turistiche regionali che saranno raggiunte da Riga con un volo aereo settimanale su Ancona con partenza ogni sabato nel periodo dal 15 giugno al 17 agosto 2019.

I voli, che verranno effettuati con Aerei Airbus A220-300 della compagnia Air Baltic, partiranno da Riga alle 8,30 per giungere all’Aeroporto Raffello Sanzio dopo circa 2 ore e 40 minuti di viaggio. Konstantin Palgov, Direttore Tez Tour- Lettonia ha sottolineato “il piacere di continuare, per il secondo anno consecutivo, ad offrire al mercato Baltico la “Destinazione Marche”, un’offerta resa possibile grazie al coinvolgimento di Air Baltic, del sistema degli albergatori regionali e degli enti locali marchigiani.”

Per la prossima stagione turistica Tez Tour, riproporrà le più note destinazioni della Riviera Marchigiana, da Gabicce Mare a San Benedetto del Tronto. Accanto alla destinazione balneare, l’offerta turistica sarà arricchita da nuovi tour enogastronomici, partecipazioni ad eventi musicali, visite dei nostri circuiti manifatturieri ed outlet.