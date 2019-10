Barca affonda al Lazzaretto, arrivano i sommozzatori per recuperarla

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 21:00 circa per il recupero di una piccola imbarcazione affondata al lazzaretto di Ancona. Sul posto la squadra portuale, i sommozzatori e l'autogru dalla Sede Centrale, che hanno riportato la barca in galleggiamento utilizzando degli appositi palloni gonfiabili mentre la squadra Portuale ha svuotato l'interno della barca con una motopompa. Per fortuna non ci sono feriti.