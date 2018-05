Il lavoro dopo la scuola, oltre il 34% di chi verrà assunto a maggio avrà qualifica professionale

Oltre il 34% dei lavoratori in entrata previsti per maggio sono in possesso di una qualifica professionale. La maggior parte di essi saranno chiamati come operai specializzati nel tessile e nelle calzature, nel turismo o nei servizi alle persone.

Sono i dati Excelsior di UnionCamere relativi al mese di maggio 2018 nelle Marche e servono a dare il polso sulle prospettive occupazionali di chi oggi studia in un istituto superiore o di quanti, alla fine della scuola media, sono alle prese con una scelta per il loro futuro. Anche di questo si parlerà venerdì 25 maggio dalle 15.30 all'aula magna dell'Istituto di Istruzione Superiore "Podesti Calzecchi Onesti" di Ancona nel corso dell'incontro dal tema "I nuovi professionali", organizzato dall'Irase di Ancona in collaborazione con la Uil Scuola Marche. Al tavolo, coordinato dal presidente dell'Irase Ancona, Elio Carfagna, prenderanno parte Claudia Mazzucchelli (segretaria Uil Scuola Marche), Lorenza Natali (responsabile area promozione della Camera di Commercio di Macerata), Fabio Ceccarani (amministratore delegato Simonelli Group), Rossella Mengucci e Rosalba Bonanni (Miur, Direzione per gli ordinamenti scolastici), Noemi Ranieri (segretaria Uil Scuola nazionale) e Graziella Gattafoni (Dirigente Istruzione, Formazione e Orientamento della Regione Marche).