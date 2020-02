Il Comune cerca 3 disoccupati, ecco come fare domanda

ANCONA - Comune di Montemarciano ha aderito al bando della Regione Marche "Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore dei soggetti disoccupati", residenti nei Comuni del bacino del Centro per l'impiego di Ancona (Agugliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Falconara Marittima, Loreto, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo), per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, per un periodo di 9 mesi, di 3 soggetti iscritti in stato di disoccupazione, over 30. La prestazione, presso il Comune di Montemarciano, sarà di 25 ore settimanali, per una indennità mensile di 700 euro lorde. Le aree di intervento dove i beneficiari saranno chiamati ad operare sono le seguenti:"Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali", "Attività ausiliarie di tipo sociale" e della "Attività specialistica ad alto contenuto innovativo".

Titoli di studio richiesti:

- Laurea in scienze dell’educazione e della formazione o Laurea in Psicologia

- Laurea in Conservazione dei beni culturali o equipollenti

- Geometra o titolo equipollente

Le domande di adesione vanno presentate compilando a far data dal 06/02/2020 ed entro e non oltre il 21/02/2020 e presentate al Centro per l’impiego di Ancona (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30; il martedì dalle 15.00 alle 16.30), presso l'Ufficio "Avviamenti presso Pubbliche Amministrazioni", allegando la documentazione richiesta.