Work in Germany, collaborazione fra Eures e Centri per l'impiego marchigiani

Incontri informativi e di selezione per l’inserimento lavorativo in strutture turistico-alberghiero tedesche per la prossima estate. E’ lo scopo del progetto “Work in Germany”, nato dalla collaborazione fra Eures Marche e i Centri per l’Impiego marchigiani con Eures Germania, quest’anno alla sua seconda edizione. L’iniziativa prevede incontri all’ Istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro il 26 marzo, l’Istituto alberghiero Buscemi di San Benedetto del Tronto il 27 marzo e l’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri di Cingoli il 28 marzo.

I Consulenti Eures tedeschi inoltre, incontreranno nel pomeriggio del 26 marzo alle ore 15 presso il Centro per l’Impiego di Jesi e il 27 marzo alle ore 10 all’Istituto Buscemi di San Benedetto del Tronto, aspiranti candidati esterni alle scuole e interessati a lavorare in Germania come receptionist, camerieri, chef, pizzaioli, aiuto cuochi, pasticceri, con conoscenza della lingua tedesca o inglese.