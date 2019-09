Proseguono i lavori in via Podesti, dal 7 ottobre arriva la chiusura al traffico

Dal prossimo 7 ottobre verrà chiuso fisicamente al traffico il tratto di via Podesti da corso Stamira a vicolo San Spiridione. Sono già stati avvertiti i gestori degli esercizi commerciali, la Caritas e l'istituto Benincasa, nonchè alcuni residenti. Si precisa che sarà sempre consentito il transito pedonale mediante corridoi formati da recinzioni da cantiere.

Nel tratto della via non interessato dai lavori, sarà consentito il transito carrabile in ambo i sensi solo per i residenti diretti alle autorimesse private. L'accesso a via Podesti si prenderà da largo Ferretti, via del Campetto (attualmente a doppio senso di marcia) e largo Marinelli. L'uscita dal parcheggio Torrioni rimarrà invariata. I lavori avranno una durata di circa 10/12 giorni.