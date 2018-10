Lavori sulla strada, come cambia la viabilità in centro storico

A causa di lavori che una ditta deve eseguire nella giornata del 2 novembre in via Pizzecolli al civico 43, in quella data, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 verranno introdotte alcune modifiche alla viabilità: verrà interdetta la circolazione in via Matas e ci sarà l'obbligo di proseguire dritti verso piazza Stracca per i veicoli che transitano in via Matas.

