Lavori stradali in alcuni quartieri della città, come cambia la viabilità

Da domani, 5 dicembre, inizieranno le lavorazioni di manutenzione straordinaria stradale in via Bersaglieri d'Italia. L'intervento consiste nella fresatura del manto esistente, nel risanamento dei sottofondi (dove necessita) e nella formazione della nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Si prevede una durata lavorativa di 3-4 giorni, a seconda delle condizioni meteo e del degrado riscontrato nel sottofondo stradale. A seguire verranno eseguite alcune bonifiche stradali in via Brecce Bianche, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Ginelli e l'incrocio con via Crocioni e in via Sacripanti nella corsia centrale. Per l'esecuzione degli interventi sopra descritti non si prevedono grandi disagi per la circolazione, la conclusione è prevista entro il 14 dicembre, salvo imprevisti.