Si asfalta la statale, chiuso l'uscita per la zona industriale

Da domani, martedì 10 luglio, sarà interessato un tratto della strada statale 76 “della Val d’Esino” di circa 5,4 km (dal km 59,300 al km 64,700) in corrispondenza dello svincolo di Jesi Est. Per consentire i lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata.

Lo svincolo di Iesi Est sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Fabriano/Perugia. Il completamento è previsto entro sabato 28 luglio.