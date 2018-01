Lavori di manutenzione sulla SS16, chiusura temporanea tra Ancona Sud e Centro

Anas comunica che da lunedì 8 gennaio saranno eseguiti gli interventi di manutenzione per la sostituzione di un giunto di dilatazione sulla strada statale 16 “Adriatica” ad Ancona. Per consentire i lavori sarà necessaria la chiusura temporanea in entrambe le direzioni del tratto compreso tra Ancona Sud (innesto A14) e Ancona Centro.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il completamento degli interventi è previsto entro domenica 14 gennaio.