Reti tagliate dagli abusivi, messa in sicurezza dell'ex Verrocchio

A seguito delle frequenti segnalazioni degli operatori e dei residenti della zona, cui hanno fatto seguito sopralluoghi con i vigili urbani, su iniziativa dell'assessore alla Sicurezza e alle Manutenzioni Stefano Foresi, i tecnici del magazzino comunale hanno messo nuovamente in sicurezza nei giorni scorsi l'ex fornace Verrocchio, nei pressi della stazione ferroviaria, meta di frequentazioni di senza fissa dimora e presunte attività illecite. Sono state ripristinate ed elettrosaldate le recinzioni recise e sfondate in più punti così da impedire l'accesso al cantiere in disuso “in modo da impedire- sottolinea l'assessore Foresi- ogni accesso abusivo e garantire la auspicata sicurezza sociale”.