Manutenzioni, installata la segnaletica in spiaggia con le indicazioni anti-Covid

FALCONARA - E’ stata completata nei giorni scorsi dagli operai comunali l’installazione della cartellonistica lungo la spiaggia di Falconara sud e di Rocca Mare, con la quale vengono indicate ai bagnanti le disposizioni e le misure da adottare per evitare la diffusione del contagio. In tutto sono stati installati circa 150 cartelli. Nella spiaggia attrezzata di Falconara sud è stata predisposta la segnaletica all’ingresso di tutti i sottopassi, a Rocca Mare i cartelli sono stati posizionati all’altezza di ciascuna traversa di via Lungomare di Rocca Priora. Lungo le spiagge libere sono stati installati inoltre cartelli che separano l’area più vicina alla riva, destinata a teli da mare, sedie, lettini e sdraio, da quella a monte dove possono essere piantati gli ombrelloni.

Sempre in tema di manutenzioni, proseguono quelle del verde pubblico disposte dall’assessore Romolo Cipolletti. Nella sola giornata di lunedì 15 giugno è stata sfalciata l’erba nel parco di via delle Ville e in quello alle spalle di Palazzo Bianchi, lungo i marciapiedi di via Caserme, via Repubblica, via Italia e via Puglie. In questi giorni il personale comunale è stato impegnato anche nella manutenzione della segnaletica verticale, mentre un intervento straordinario ha riguardato il parco Robinson di via Sardegna, dove è stata riparata una perdita d’acqua che impediva l’utilizzo di un bagno pubblico.