Riparte il cantiere del nuovo Salesi, a Torrette cambia la viabilità nell'area ospedaliera

E’ ripartito il cantiere per la realizzazione del nuovo Salesi, che comporterà lavorazioni in alcune zone dell’area ospedaliera di Torrette. È pertanto prevista, nel periodo tra l’8 giugno e il 1° agosto, la chiusura delle due carreggiate tra la rotatoria vicina all’elisuperficie e la rotatoria che porta al Pronto soccorso. Le due rotatorie resteranno comunque fruibili. Nel tratto di strada chiusa, che impedirà entrambi i sensi di marcia, sarà consentito esclusivamente il transito delle ambulanze in discesa verso il Pronto soccorso.

La Direzione degli Ospedali Riuniti invita dunque la cittadinanza a:

Prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale; Rispettare i divieti di sosta (le vetture che intralceranno i lavori o la viabilità saranno rimosse con carro attrezzi); Attenersi ai limiti di velocità 10 km/h motivati anche dal fatto che, a causa dei lavori, l’asfalto potrebbe essere sdrucciolevole (ad esempio per la presenza di buche, terra o ghiaia sulla sede stradale).

Nelle settimane successive, i lavori proseguiranno andando a chiudere altre sedi stradali limitrofe, determinando ulteriori modifiche della viabilità dell’ospedale che saranno precedute da tempestive comunicazioni.

