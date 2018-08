Rifacimento di reti idriche e pavimentazione, stop alla viabilità per 3 mesi

Da mercoledì prossimo Multiservizi darà avvio ai lavori di rifacimento completo della rete idrica e della rete fognaria in via del Fortino a Jesi, la strada che, da Piazza Federico II, scende a Porta Garibaldi. Si tratta di un intervento particolarmente complesso e non più procrastinabile. A tali lavori farà poi

seguito la totale ripavimentazione della strada a cura del Comune che, da parte sua, ha previsto un investimento di circa 80 mila euro. Per la durata di almeno tre mesi in Via del Fortino sarà pertanto consentito solo ed esclusivamente l’accesso pedonale. Le auto che accedono nella zona a traffico limitato da porta Bersaglieri avranno pertanto come uscita obbligatoria l’Arco del Magistrato e Piazza della Repubblica.

Il cantiere sarà allestito in maniera tale da attenuare al massimo i disagi dei residenti. L’Amministrazione comunale, confidando nella comprensione, comunica che per eventuali segnalazioni o informazioni è possibile contattare il personale comunale al numero telefonico 0731 538526 (orario continuato 8.00-13.00 dal lunedì al sabato).