Terminati i lavori, via Podesti torna percorribile

L'Amministrazione comunale informa che i lavori stradali di via Podesti sono terminati, pertanto da oggi 26/02/2020 è in vigore la viabilità originaria, ovvero via Podesti a senso unico in salita e via Astagno a senso unico in discesa.

Tra qualche giorno avranno inizio i lavori stradali di un tratto centrale di via Astagno, per cui la zona di cantiere sarà interdetta al traffico veicolare, sarà consentito il transito solo da largo Ferretti a largo Marinelli, con uscita in via Podesti.