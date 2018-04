Lavori sulle strade, una nuova asfaltatura per via Mazzoleni

Nuova asfaltatura in Via Mazzoleni, nel tratto compreso tra Viale Trieste e Via Marconi. Sarà effettuata nelle prossime settimane a cura e spese della Telecom, con tanto di rimozione preventiva del manto ormai usurato.

I lavori si inquadrano in una sorta di compensazione per circa una cinquantina di interventi che l’azienda dei servizi telefonici ha effettuato nelle reti poste sotto le sedi stradali di Jesi tra il 2014 e il 2016, senza che la successiva copertura fosse stata completamente ripristinata. L’Area Servizi Tecnici ha conteggiato a Telecom ripristini per quasi duemila metri quadrati nell’arco di tempo preso in esame, proponendo come soluzione un intervento più ampio, di unica soluzione, su una strada come Via Mazzoleni il cui fondo, delle stesse dimensioni per metri quadrati, presenta da tempo gravi criticità. Gli interventi di ripristino nelle piccole porzioni stradali dove ha effettuato i lavori la Telecom, laddove non già sistemati dagli operai comunali in considerazione del periodo di tempo trascorso, saranno effettuati sempre in amministrazione diretta da parte del Comune.