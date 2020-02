Lavori in città, interventi nel quartiere Adriatico e zona Capodimonte

Sono in atto da oggi i lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede in via San Marcellino, in prossimità dell'incrocio con via Santo Stefano. I lavori sono circoscritti nell'area del marciapiede, ma è interdetta al parcheggio la zona antistante il cantiere. La prossima settimana avranno inizio i lavori di manutenzione stradale nel tratto di via Filzi, tra corso Amendola e via Fiume, pertanto per 2 giorni la strada sarà chiusa. Contestualmente si interverrà in via Orsi, nel tratto compreso tra viale della Vittoria e via Piave: la strada sarà chiusa per 2 giorni e l'accesso a via Trento verrà condizionato ma sempre percorribile (alternato da viale della Vittoria o da via Trieste, in base all'ingombro della carreggiata durante i lavori).

RIQUALIFICAZIONE CAPODIMONTE. Sono tuttora in corso i lavori di pavimentazione stradale di via Podesti, mercoledì prossimo 19 febbraio si prevede l'ultimazione della strada che, dopo la maturazione di una settimana, sarà aperta al traffico. Contestualmente all'apertura di via Podesti, il cantiere si sposterà in via Astagno, per intervenire nel tratto centrale, per cui si prevede la chiusura al traffico nel tratto da corso Stamira a largo Marinelli. L'intervento avrà una durata di circa 30 giorni.