Lavori in via Pergolesi, cambia la viabilità nel centro storico

JESI - I lavori ad una condotta fognaria impongono la chiusura di Via Pergolesi nella giornata di venerdì prossimo, 14 settembre. I lavori saranno eseguiti in prossimità di Piazza Colocci.

In conseguenza di ciò, dalle ore 8 alle ore 18, cambia sostanzialmente la viabilità all’interno della cinta muraria. L’Arco del Magistrato sarà regolato con semaforo a senso unico alternato per accedere od uscire dalle piazze Indipendenza e Spontini (ovviamente ai soli autorizzati). Verrà invece invertito il senso di marcia nel tratto da Piazza Colocci a Porta Bersaglieri, dunque si procederà con direzione Piazza Federico II e Via delle Terme. A Porta Bersaglieri sarà consentito comunque il transito in entrata per i soli residenti della Ztl San Pietro, tramite Via degli Spaldi. Dei movieri regoleranno il flusso dei veicoli.