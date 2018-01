Alberature, al via potature e abbattimenti: le vie interessate

Ha preso avvio l'intervento di potatura che riguarda quasi 600 alberi situati in diverse zone della città. La manutenzione straordinaria riguarda differenti tipi di alberature ed è iniziata in via Rubicone, via Ete, via Esino a Torrette.

«Proseguono sistematicamente gli interventi sul verde da parte del Comune, perseguendo - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi- obiettivi di decoro, sicurezza e cura del patrimonio arboreo e dando seguito ad una serie di sopralluoghi e controlli sullo stato di salute delle alberature».

L'operazione ha un costo complessivo di circa 50 mila euro al netto del ribasso più Iva. Di seguito le vie con l’indicazione del numero di piante che verranno potate o abbattute e le giornate di inizio lavori che potrebbero subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche.